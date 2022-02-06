Салливан: Новые антироссийские санкции США отразятся на экономике Китая

Новые антироссийские санкции Вашингтона за "вторжение" на Украину могут затронуть экономику Китая. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC.

Он уточнил, что рестрикции нацелены на финансовую систему России, которая экономически связана с Пекином. У Китая же будет выбор — действовать в соответствии с новыми ограничениями или нет.

"Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определённые штрафы. В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесёт часть цены за вторжение РФ на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель", — добавил Салливан.