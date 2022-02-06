Салливан: Новые антироссийские санкции США отразятся на экономике Китая
Как подчеркнул помощник американского президента по нацбезопасности, Пекин "понесёт часть цены" за российское "вторжение" на Украину. Он предупредил, что у политиков Поднебесной пока ещё есть выбор.
© Pixabay
Новые антироссийские санкции Вашингтона за "вторжение" на Украину могут затронуть экономику Китая. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC.
Он уточнил, что рестрикции нацелены на финансовую систему России, которая экономически связана с Пекином. У Китая же будет выбор — действовать в соответствии с новыми ограничениями или нет.
"Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определённые штрафы. В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесёт часть цены за вторжение РФ на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель", — добавил Салливан.
Ранее сенатор США Роберт Менендес заявил, что проект о санкциях против России находится на финишной прямой. По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.
Комментариев: 0