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Протестующие в Молдавии попросили у Путина помощи в решении газового кризиса

Участники митинга уверены в том, что "Россия протянет руку" и окажет гуманитарную помощь в виде газа. Они также надеются, что на проблему обратят внимание центральные власти республики.

6 февраля, 15:55

Фото © Pixabay

Жители Гагаузии собрались на протест в центре города Комрат, на юге Молдавии, выступая против повышения цен на газ. Протестующие также попросили Россию о помощи в борьбе с газовым кризисом, сообщает РИА "Новости".

Участники протеста требуют, чтобы власти Молдавии выделили компенсацию и договорились с Россией о снижении цены на газ, заявив, что уже сообщили об этом в Администрацию Президента РФ и "Газпром".

"Я уже подготовил и отправил письма на имя президента России Владимира Путина, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрия Козака, главы "Газпрома" Алексея Миллера. Мы ждём ответа. Я уверен в том, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа", — заявил депутат Народного собрания.

Стоимость российского газа для Молдавии в феврале снизится до $563

Стоимость российского газа для Молдавии в феврале снизится до $563

Горожане надеются, что на них также обратят внимание и центральные власти республики, в противном случае они призывают жителей всех районов выйти на протесты.

Ранее в Кишинёве митингующие вывалили перед парламентом кучу навоза в знак протеста. Один из лидеров митинга заявил, что из европейской страны Молдавия превратилась в средневековую резервацию из-за действий нынешних властей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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