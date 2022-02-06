Протестующие в Молдавии попросили у Путина помощи в решении газового кризиса

Жители Гагаузии собрались на протест в центре города Комрат, на юге Молдавии, выступая против повышения цен на газ. Протестующие также попросили Россию о помощи в борьбе с газовым кризисом, сообщает РИА "Новости".

Участники протеста требуют, чтобы власти Молдавии выделили компенсацию и договорились с Россией о снижении цены на газ, заявив, что уже сообщили об этом в Администрацию Президента РФ и "Газпром".

"Я уже подготовил и отправил письма на имя президента России Владимира Путина, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрия Козака, главы "Газпрома" Алексея Миллера. Мы ждём ответа. Я уверен в том, что Россия протянет нам руку помощи и окажет гуманитарную помощь в виде газа", — заявил депутат Народного собрания.

Горожане надеются, что на них также обратят внимание и центральные власти республики, в противном случае они призывают жителей всех районов выйти на протесты.