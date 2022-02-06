Светлане Светличной после выписки из больницы наняли сиделку
Невестка актрисы отметила, что не может сама ежедневно помогать артистке, однако та может передвигаться и есть самостоятельно. Сама Светличная сообщила, что она в порядке.
Актриса Светлана Светличная. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную выписали из больницы, куда она была доставлена ещё в ноябре 2021 года. Как сообщила в эфире телеканала НТВ невестка актрисы Ольга Калимбет, теперь артистку будет навещать помощница.
"Сиделка будет приходить к ней три раза в день. Таблетки будет выдавать, еду греть", — пояснила она.
Глава "Лизы алерт" заявил, что волонтёры не успели спасти человека из-за ажиотажа вокруг поисков Светличной
Невестка добавила, что не может сама ежедневно обеспечивать уход актрисе, однако та может передвигаться и есть самостоятельно. Сама Светличная сообщила, что она в порядке.
Напомним, 25 ноября прошлого года 81-летнюю артистку доставили из-за плохого самочувствия в одну из московских больниц, об этом сообщила её невестка. У Светличной обнаружили поражение сосудов головного мозга. Однако, по словам директора Гильдии актёров Валерии Гущиной, ничего из ряда вон выходящего не произошло, а артистка отправилась в больницу на плановое обследование.
Комментариев: 0