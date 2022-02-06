Светлане Светличной после выписки из больницы наняли сиделку

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную выписали из больницы, куда она была доставлена ещё в ноябре 2021 года. Как сообщила в эфире телеканала НТВ невестка актрисы Ольга Калимбет, теперь артистку будет навещать помощница.

"Сиделка будет приходить к ней три раза в день. Таблетки будет выдавать, еду греть", — пояснила она.

Невестка добавила, что не может сама ежедневно обеспечивать уход актрисе, однако та может передвигаться и есть самостоятельно. Сама Светличная сообщила, что она в порядке.