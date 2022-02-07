За сутки в России с ковидом госпитализировали 10 843 человека

За сутки в России с коронавирусом госпитализировали 10 843 человека, что на 15% меньше по сравнению с 6 февраля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 71,5 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 30,6%", — добавили в оперштабе.

Также за сутки выздоровело 55 683 пациента, а скончалось 609. Всего же выявлено 171 905 новых случаев ковида.

Таким образом, с начала пандемии в РФ выявлено 12 982 023 случая коронавируса, зафиксировано 336 023 летальных исхода и 10 624 954 выздоровевших.