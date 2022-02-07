За сутки в России с ковидом госпитализировали 10 843 человека
Таким образом, с начала пандемии в РФ выявлено 12 982 023 случая коронавируса, зафиксировано 336 023 летальных исхода и 10 624 954 выздоровевших.
Госпиталь для пациентов с CoViD-19 в городской клинической больнице № 15 имени Филатова. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
За сутки в России с коронавирусом госпитализировали 10 843 человека, что на 15% меньше по сравнению с 6 февраля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 71,5 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 30,6%", — добавили в оперштабе.
Также за сутки выздоровело 55 683 пациента, а скончалось 609. Всего же выявлено 171 905 новых случаев ковида.
Таким образом, с начала пандемии в РФ выявлено 12 982 023 случая коронавируса, зафиксировано 336 023 летальных исхода и 10 624 954 выздоровевших.
Коронавирус SARS-CoV-2 по мере своей эволюции всё больше приспосабливается к человеку. "Уханьский" штамм поражал главным образом пожилых, а потом постепенно вирус расширил охват и к появлению "омикрона" стал уже заражать детей. На это обратил внимание вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков. По его оценке, вирус "пробил" иммунитет у всех возрастных групп, а значит, уже приспособился к нам.
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