Вирусолог Чумаков объяснил, почему коронавирус не остановится на "омикроне"

Коронавирус SARS-CoV-2 по мере своей эволюции всё больше приспосабливается к человеку. "Уханьский" штамм поражал главным образом пожилых, а потом постепенно вирус расширил охват и к появлению "омикрона" стал уже заражать детей. На это обратил внимание вирусолог, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков. По его оценке, вирус "пробил" иммунитет у всех возрастных групп, а значит, уже приспособился к нам.

"Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был "уханьский", то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них был слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы", — сказал Чумаков в интервью радио Sputnik.

Он считает, что на "омикроне" эволюция коронавируса не остановится. Может появиться более заразный штамм, при этом патогенность, то есть способность наносить серьёзный вред здоровью человека, у него будет снижаться.

Чумаков добавил, что, несмотря на изменение вируса, меры защиты от него будут прежними. Это вакцинация, а затем и ревакцинация, которые позволяют предотвратить тяжёлое течение ковида.