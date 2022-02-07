Генерал ВСУ Колесник заявил о дефиците в армии топлива, касок и боеприпасов

Несмотря на беспрецедентные объёмы военной помощи, оказываемой Украине странами Запада, армия страны по-прежнему ощущает дефицит боеприпасов, топлива, касок и бронежилетов. Такое заявление сделал генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник.

"Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект", — заявил Колесник в эфире канала "Апостроф".

По словам генерала, покрыть нехватку боеприпасов сможет лишь Запад, а вот кадровый вопрос решать придётся властям самой Украины. Колесник заявил, что контрактников не хватает, в этой связи в Донбасс стали отправлять резервистов и призывников.