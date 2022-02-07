Генерал ВСУ Колесник заявил о дефиците в армии топлива, касок и боеприпасов
По словам офицера, вооружённые силы столкнулись с дефицитом личного состава, командованию даже приходится отправлять в Донбасс резервистов и призывников.
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Несмотря на беспрецедентные объёмы военной помощи, оказываемой Украине странами Запада, армия страны по-прежнему ощущает дефицит боеприпасов, топлива, касок и бронежилетов. Такое заявление сделал генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник.
"Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект", — заявил Колесник в эфире канала "Апостроф".
По словам генерала, покрыть нехватку боеприпасов сможет лишь Запад, а вот кадровый вопрос решать придётся властям самой Украины. Колесник заявил, что контрактников не хватает, в этой связи в Донбасс стали отправлять резервистов и призывников.
Солдаты неудачи: Зачем Зеленский хочет увеличить разваливающуюся украинскую армию ещё на 100 тысяч человек
Ранее Лайф писал, что Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии на 100 тысяч человек. Также документ предусматривает повышение зарплаты всем военным, увеличение срока службы контрактников и разработку концепции обеспечения военнослужащих, ветеранов и их семей жильём.
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