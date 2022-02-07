Составлен рейтинг регионов России по размеру банковских вкладов у жителей

Объёмы банковских вкладов москвичей в шесть раз больше, чем в среднем у населения других регионов России. Петербуржцы в этом рейтинге обогнали средний показатель в три раза. В конце этого списка оказались жители республик Северного Кавказа. Без учёта миллионеров, не среднестатистических, у обычных москвичей сбережения составляют примерно 500–600 тысяч на человека. Со вкладами богачей сумма вырастает в разы.

В среднем на каждого россиянина объём вкладов находится на уровне 249 тысяч рублей, говорят результаты проведённого РИА "Новости" исследования. Средний показатель на одного жителя отличается между регионами в 83 раза. Первенство в этом списке Москвы эксперты объясняют достаточно высокими зарплатами. Хоть в ряде нефтегазовых регионов они выше, столица уверенно удерживает лидерство. По мнению аналитиков, такие результаты, скорее всего, обусловлены высокой концентрацией самых состоятельных граждан, которые преимущественно живут в златоглавой и, соответственно, там же формируют свои очень большие сбережения.

Второе место в рейтинге почти с двукратным отставанием занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 539 тысяч рублей вкладов. В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ. В первую десятку также входят Магаданская область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, Камчатский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Мурманская область.

Меньше всего денег в банках на душу населения в Республике Ингушетия (12,7 тысячи рублей на человека). Схожий достаточно низкий результат в Чеченской Республике (13,8 тысячи). Также в последней десятке представлены Дагестан (28,6 тысячи рублей), Тува (35,7 тысячи), Карачаево-Черкесия (39,8 тысячи), Кабардино-Балкария (47,2 тысячи), Алтай (53,3 тысячи), Калмыкия (54,5 тысячи), Адыгея (64,3 тысячи) и Северная Осетия (71,3 тысячи).