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Минздрав Австрии не стал признавать "Спутник V"

В то же время ведомство помимо зарегистрированных в Евросоюзе препаратов внесло в свой перечень разрешённых два китайских и три индийских.

6 февраля, 22:19

© Sputnikvaccine.com

Министерство здравоохранения Австрии представило постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от коронавируса. Оно содержит список препаратов, которые местные власти признают в качестве эффективных. Российского "Спутника V" среди них не оказалось.

Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на официальный документ, вместе с этим помимо зарегистрированных в Евросоюзе вакцин туда включены два китайских и три индийских препарата.

Документ официально пока не опубликован Минздравом Австрии. Сегодня ожидается его рассмотрение в парламенте, который должен утвердить постановление.

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Как рассказывал Лайф, 20 января этого года парламент Австрии принял закон об обязательной вакцинации от ковида. Этот документ уже стал самым спорным в современной истории страны, его неоднократно критиковали. Он предусматривает штрафы за отказ от вакцинации в размере до 3,6 тысячи евро.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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