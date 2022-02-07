Минздрав Австрии не стал признавать "Спутник V"
В то же время ведомство помимо зарегистрированных в Евросоюзе препаратов внесло в свой перечень разрешённых два китайских и три индийских.
Министерство здравоохранения Австрии представило постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от коронавируса. Оно содержит список препаратов, которые местные власти признают в качестве эффективных. Российского "Спутника V" среди них не оказалось.
Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на официальный документ, вместе с этим помимо зарегистрированных в Евросоюзе вакцин туда включены два китайских и три индийских препарата.
Документ официально пока не опубликован Минздравом Австрии. Сегодня ожидается его рассмотрение в парламенте, который должен утвердить постановление.
Как рассказывал Лайф, 20 января этого года парламент Австрии принял закон об обязательной вакцинации от ковида. Этот документ уже стал самым спорным в современной истории страны, его неоднократно критиковали. Он предусматривает штрафы за отказ от вакцинации в размере до 3,6 тысячи евро.
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