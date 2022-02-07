Минздрав Австрии не стал признавать "Спутник V"

Министерство здравоохранения Австрии представило постановление о порядке исполнения закона об обязательной вакцинации от коронавируса. Оно содержит список препаратов, которые местные власти признают в качестве эффективных. Российского "Спутника V" среди них не оказалось.

Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на официальный документ, вместе с этим помимо зарегистрированных в Евросоюзе вакцин туда включены два китайских и три индийских препарата.

Документ официально пока не опубликован Минздравом Австрии. Сегодня ожидается его рассмотрение в парламенте, который должен утвердить постановление.