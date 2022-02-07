Немецкий врач Халле назвал четыре фактора, разрушающие сосуды

Есть четыре фактора, пагубно влияющих на здоровье сосудов. Их перечислил медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле.

Как пишет Focus, на первом месте в его перечне располагается курение. Халле связывает это с тем, что никотин приводит к сужению сосудов, что препятствует кровоснабжению отдельных участков организма.

"Курение атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого подкладочного слоя отмирают. Появляются дыры и шрамы", — пояснил Мартин Халле.

Уровень сахара оказался на втором месте — он оказывает аналогичное с никотином воздействие. Врач отметил, что умеренное потребление сахара не угрожает здоровью, а людям с пристрастием к сладкому продукту следует побеспокоиться по поводу состояния защитного слоя сосудов.

Холестерин, как отмечает Халле, тоже оказывает негативное влияние на сосуды. Он откладывается в клетках и со временем затвердевает в артериях. Четвёртым фактором врач назвал высокое артериальное давление: из-за него сосуды могут лопаться.

Медик рекомендует заниматься спортом, контролировать вес тела и придерживаться сбалансированного, здорового питания. Это существенно снизит риски негативных последствий для организма.