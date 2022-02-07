Немецкий врач Халле назвал четыре фактора, разрушающие сосуды
А когда они сочетаются, это увеличивает риски для здоровья. Поэтому медик рекомендует заниматься спортом, контролировать вес тела и придерживаться сбалансированного, здорового питания.
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Есть четыре фактора, пагубно влияющих на здоровье сосудов. Их перечислил медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле.
Как пишет Focus, на первом месте в его перечне располагается курение. Халле связывает это с тем, что никотин приводит к сужению сосудов, что препятствует кровоснабжению отдельных участков организма.
"Курение атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого подкладочного слоя отмирают. Появляются дыры и шрамы", — пояснил Мартин Халле.
Уровень сахара оказался на втором месте — он оказывает аналогичное с никотином воздействие. Врач отметил, что умеренное потребление сахара не угрожает здоровью, а людям с пристрастием к сладкому продукту следует побеспокоиться по поводу состояния защитного слоя сосудов.
Холестерин, как отмечает Халле, тоже оказывает негативное влияние на сосуды. Он откладывается в клетках и со временем затвердевает в артериях. Четвёртым фактором врач назвал высокое артериальное давление: из-за него сосуды могут лопаться.
Медик рекомендует заниматься спортом, контролировать вес тела и придерживаться сбалансированного, здорового питания. Это существенно снизит риски негативных последствий для организма.
А ранее Лайф писал, что гематолог Ким объяснила, почему зимой часто возникают кровотечения из носа. Как отметила медик, зачастую причины могут быть в повреждениях слизистой или в сосудах. В некоторых случаях специалист рекомендует обращаться за медицинской помощью.
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