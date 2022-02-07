Российские банки начали усиливать контроль за переводами клиентов

Российские банки до конца ноября усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Внимание будет привлекать большое количество переводов — более 10 в день и 50 в месяц. ЦБ рекомендовал изучать таких клиентов на предмет легализации преступных доходов или финансирования терроризма, а при наличии оснований — даже блокировать.

Также, как сообщает газета "Известия", кредитным организациям рекомендовано принимать дополнительные меры по аутентификации пользователей и недопущению роботизированного заполнения платёжных инструкций при использовании онлайн-сервисов. Правительство озадачило Банк России, Минфин и Росфинмониторинг до конца ноября привести в соответствие с рекомендациями работу подразделений российских банков. Регулятору также поручено оценить использование подставных лиц ("дропов") в расчётах граждан.

"Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчётов с российскими гражданами", — заверили в ЦБ.

Отмечается, что крупнейшие банки уже применяют рекомендации ЦБ. В большинстве случаев они выступают нормативным документом и применяются фактически в обязательном порядке, пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Финансист высказал опасение, что ужесточение контроля может привести к тому, что кредитные организации будут в отдельных случаях отказывать в операциях добросовестным клиентам. Другие эксперты предположили, что также последует увеличение числа блокировок трансакций.