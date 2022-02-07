РБК: Western Union с 1 апреля откажется от переводов внутри России

Американская система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России. Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке, пишет РБК.

"Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнёрам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов", — поясняют в компании.

Как пишет РБК, отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля пропадёт возможность получить выплату или возврат. Если перевод будет оформлен до 31 марта, но не был получен, то можно будет вернуть свои средства через отделения Почты России. Уточняется, что возможность международных переводов через Western Union останется.