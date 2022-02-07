Боррель заявил о возросшей устойчивости России к санкциям

Россия больше сделала для подготовки к возможным западным санкциям, чем Евросоюз для подготовки к возможным сокращениям поставок газа, заявил в своём блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

"В последние годы Россия повысила устойчивость к экономическим санкциям, увеличив резервы в иностранной валюте. Это больше, чем мы сделали, чтобы повысить нашу готовность к потенциальным сокращениям поставок газа", — написал Боррель.

Он призвал "срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа в Евросоюзе", а также подумать над совместными закупками газа странами – членами ЕС. Ранее с такой рекомендацией выступала Еврокомиссия.