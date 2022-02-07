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Боррель заявил о возросшей устойчивости России к санкциям

Глава европейской дипломатии упоминает в том числе увеличившиеся резервы Москвы в иностранной валюте. А вот ЕС таким похвастаться не может.

6 февраля, 21:12
<p>Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель © ТАСС / ЕРА</p>

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель © ТАСС / ЕРА

Россия больше сделала для подготовки к возможным западным санкциям, чем Евросоюз для подготовки к возможным сокращениям поставок газа, заявил в своём блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

"В последние годы Россия повысила устойчивость к экономическим санкциям, увеличив резервы в иностранной валюте. Это больше, чем мы сделали, чтобы повысить нашу готовность к потенциальным сокращениям поставок газа", — написал Боррель.

Он призвал "срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа в Евросоюзе", а также подумать над совместными закупками газа странами – членами ЕС. Ранее с такой рекомендацией выступала Еврокомиссия.

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Лайф напоминает, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Это и стало поводом для разговора о новых "невиданных" санкциях против России. Правда, до превентивных санкций, к которым Запад призвал президент Украины Владимир Зеленский, дело, видимо, не дойдёт.

В частности, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что о таких мерах речь никогда не шла. В Правительстве ФРГ также исключили введение превентивных санкций, а заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала подобные меры бессмысленными.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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