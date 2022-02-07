Байден не заметил изменений в отношениях России и Китая
Ранее Путин и Си в совместном заявлении по итогам переговоров подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил.
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Ничего нового в отношениях между Россией и Китаем после состоявшейся в Пекине встречи лидеров двух этих стран нет. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"В этом нет ничего нового", — цитирует пул Белого дома ответ Байдена на вопрос журналистов о российско-китайских отношениях. Сам вопрос в тексте сообщения не приводится.
Как рассказывал Лайф, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
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