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Байден не заметил изменений в отношениях России и Китая

Ранее Путин и Си в совместном заявлении по итогам переговоров подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил.

6 февраля, 21:07

© Facebook / The White House

Ничего нового в отношениях между Россией и Китаем после состоявшейся в Пекине встречи лидеров двух этих стран нет. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"В этом нет ничего нового", цитирует пул Белого дома ответ Байдена на вопрос журналистов о российско-китайских отношениях. Сам вопрос в тексте сообщения не приводится.

Telegraph объявила о новой эре в геополитике из-за встречи Путина и Си Цзиньпина

Telegraph объявила о новой эре в геополитике из-за встречи Путина и Си Цзиньпина

Как рассказывал Лайф, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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