Боррель анонсировал переговоры по снижению зависимости ЕС от российского газа

В понедельник, 7 февраля, ЕС обсудит с США снижение зависимости от поставок газа из России. Об этом написал в воскресенье в своём блоге верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, и мы интенсифицируем наше сотрудничество, чтобы гарантировать безопасность наших поставок газа в предстоящие месяцы", — заявил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз также ведёт переговоры о расширении поставок сжиженного природного газа с Азербайджаном, Алжиром, Катаром и Норвегией.