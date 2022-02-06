Боррель анонсировал переговоры по снижению зависимости ЕС от российского газа
Соответствующая встреча должна состояться уже 7 февраля. В качестве альтернативы Европейский союз рассматривает американский сжиженный природный газ.
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В понедельник, 7 февраля, ЕС обсудит с США снижение зависимости от поставок газа из России. Об этом написал в воскресенье в своём блоге верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, и мы интенсифицируем наше сотрудничество, чтобы гарантировать безопасность наших поставок газа в предстоящие месяцы", — заявил Боррель.
Он добавил, что Евросоюз также ведёт переговоры о расширении поставок сжиженного природного газа с Азербайджаном, Алжиром, Катаром и Норвегией.
Ранее Лайф писал, что вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России есть возможность увеличить поставки газа в Европу. Он отметил, что государство выполнило все свои долгосрочные обязательства по поставкам голубого топлива в 2021 году.
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