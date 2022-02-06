Байден отказался "строить предположения" по поводу возможности отправки новых сил в ЕС
В начале февраля было заявлено, что Соединённые Штаты перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время. Эта работа уже началась.
Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден отказался "строить предположения" относительно того, возможна ли отправка Соединёнными Штатами дополнительных военных сил в Европу. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Я не собираюсь выдвигать предположения", — сказал Байден, отвечая на вопрос о возможности отправки дополнительных американских подразделений в Европу.
Как рассказывал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
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