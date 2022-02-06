В Калмыкии опрокинулся микроавтобус с краснодарскими футболистами

Микроавтобус, который опрокинулся в Калмыкии. поставлен на колёса © LIFE

В Калмыкии на 350-м километре автодороги Р216 недалеко от посёлка Ульдючины опрокинулся микроавтобус "Пежо-Бокстер", в котором ехали футболисты из Краснодарского края. В нём находилось шесть пассажиров и водитель.

Как рассказали Лайфу в местных экстренных службах, водитель во время движения понял, что у микроавтобуса спустило колесо. Он решил остановиться и проверить давление в шинах. При съезде на обочину транспортное средство занесло, оно завалилось на бок.

К приезду экипажа ГИБДД футболисты и водитель смогли поставить машину на колёса. По предварительным данным, никто не пострадал.