Восемь человек пострадали в массовом ДТП с 30 авто на трассе под Тулой

ДТП с участием примерно 30 автомобилей произошло на трассе в Заокском районе Тульской области. Восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних, получили травмы в результате происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла 6 февраля около 18 часов вечера на автодороге М2 "Крым". Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Все пострадавшие направлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.









По предварительным данным, причиной массового столкновения автомобилей стали плохие погодные условия. Областная прокуратура по факту случившегося организовала проверку.