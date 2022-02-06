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Восемь человек пострадали в массовом ДТП с 30 авто на трассе под Тулой

Отмечается, что среди них трое детей. Все они направлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. По факту происшествия областная прокуратура организовала проверку.

6 февраля, 17:14

Кадры с места происшествия © "Тульские новости"

ДТП с участием примерно 30 автомобилей произошло на трассе в Заокском районе Тульской области. Восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних, получили травмы в результате происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла 6 февраля около 18 часов вечера на автодороге М2 "Крым". Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Все пострадавшие направлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.

  • Кадры с места происшествия © "Тульские новости"
    Кадры с места происшествия © "Тульские новости"
  • Кадры с места происшествия © "Тульские новости"
    Кадры с места происшествия © "Тульские новости"
  • Кадры с места происшествия © "Тульские новости"
    Кадры с места происшествия © "Тульские новости"
  • Кадры с места происшествия © "Тульские новости"
    Кадры с места происшествия © "Тульские новости"

Кадры с места происшествия © "Тульские новости"

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В Башкирии опрокинулся автобус с 20 туристами

В Башкирии опрокинулся автобус с 20 туристами

По предварительным данным, причиной массового столкновения автомобилей стали плохие погодные условия. Областная прокуратура по факту случившегося организовала проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в Калининграде водитель грузовика сбил мать с ребёнком на пешеходном переходе. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи, ребёнок получил повреждения. Как уточнили в МВД, мать оттолкнула коляску и тем самым спасла жизнь малышу.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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