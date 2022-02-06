Восемь человек пострадали в массовом ДТП с 30 авто на трассе под Тулой
Отмечается, что среди них трое детей. Все они направлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. По факту происшествия областная прокуратура организовала проверку.
Кадры с места происшествия © "Тульские новости"
ДТП с участием примерно 30 автомобилей произошло на трассе в Заокском районе Тульской области. Восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних, получили травмы в результате происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Авария произошла 6 февраля около 18 часов вечера на автодороге М2 "Крым". Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Все пострадавшие направлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.
По предварительным данным, причиной массового столкновения автомобилей стали плохие погодные условия. Областная прокуратура по факту случившегося организовала проверку.
Ранее Лайф сообщал, что в Калининграде водитель грузовика сбил мать с ребёнком на пешеходном переходе. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи, ребёнок получил повреждения. Как уточнили в МВД, мать оттолкнула коляску и тем самым спасла жизнь малышу.
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