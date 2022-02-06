Канцлер ФРГ Шольц отказал Украине в поставках летального оружия
Политик подчеркнул, что большинство немцев поддерживают точку зрения властей касательно этого вопроса, что следует из опросов населения.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Getty Images / Sean Gallup
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять на Украину летальное оружие. Об этом он рассказал в эфире телеканала ARD перед отлётом в США.
"Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем [его] на Украину", — сказал он.
Шольц также добавил, что такого курса придерживалась его предшественница Ангела Меркель и следовать ему является правильным решением. Канцлер подчеркнул, что большинство немцев поддерживают точку зрения властей касательно этого вопроса, что следует из опросов населения.
Ранее DPA узнало, что Украина отправила в Германию список пожеланий военной помощи. Киев потребовал от Берлина военные корабли и системы ПВО, но ФРГ решила направить в Незалежную пять тысяч касок.
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