НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Канцлер ФРГ Шольц отказал Украине в поставках летального оружия

Политик подчеркнул, что большинство немцев поддерживают точку зрения властей касательно этого вопроса, что следует из опросов населения.

6 февраля, 16:46

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять на Украину летальное оружие. Об этом он рассказал в эфире телеканала ARD перед отлётом в США.

"Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем [его] на Украину", — сказал он.

В Германии пожаловались на недостаток оружия, которого требует от неё Украина

В Германии пожаловались на недостаток оружия, которого требует от неё Украина

Шольц также добавил, что такого курса придерживалась его предшественница Ангела Меркель и следовать ему является правильным решением. Канцлер подчеркнул, что большинство немцев поддерживают точку зрения властей касательно этого вопроса, что следует из опросов населения.

Ранее DPA узнало, что Украина отправила в Германию список пожеланий военной помощи. Киев потребовал от Берлина военные корабли и системы ПВО, но ФРГ решила направить в Незалежную пять тысяч касок.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1