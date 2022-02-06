Тарасова заявила, что ей жаль украинцев после бойкота выступления Валиевой на Олимпиаде

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала реакцию сборной Украины на выступление россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

"Валиева просто потрясающая, бьёт рекорд за рекордом. Олимпийский рекорд побила. Поведение украинцев? Да чёрт с ними, себя только наказали. У них приказ от главнокомандующего. Они люди подневольные. Что им ещё остаётся? Только смотреть и наслаждаться. Мне их жаль", — заявила Тарасова в беседе с изданием "Чемпионат".

Напомним, после выступления Валиевой болельщики встали со своих мест и поприветствовали победительницу короткой программы громкими аплодисментами. Однако представители украинской команды остались на своих местах, молча наблюдая за тем, как фигуристка выводит сборную России в лидеры командного турнира.