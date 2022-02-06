Тарасова заявила, что ей жаль украинцев после бойкота выступления Валиевой на Олимпиаде
После исполненной программы фигуристки болельщики встали и поприветствовали её громкими аплодисментами, а вот представители команды Незалежной молча остались сидеть на своих местах.
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала реакцию сборной Украины на выступление россиянки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
"Валиева просто потрясающая, бьёт рекорд за рекордом. Олимпийский рекорд побила. Поведение украинцев? Да чёрт с ними, себя только наказали. У них приказ от главнокомандующего. Они люди подневольные. Что им ещё остаётся? Только смотреть и наслаждаться. Мне их жаль", — заявила Тарасова в беседе с изданием "Чемпионат".
Зависть или просто нельзя: Почему фигуристы Украины проявили неуважение к нашим спортсменам на Олимпиаде в Пекине
Напомним, после выступления Валиевой болельщики встали со своих мест и поприветствовали победительницу короткой программы громкими аплодисментами. Однако представители украинской команды остались на своих местах, молча наблюдая за тем, как фигуристка выводит сборную России в лидеры командного турнира.
Ранее Лайф сообщал, что Россия лидирует в командном зачёте фигуристов после выступлений Валиевой и Кондратюка. Медали в этом виде Олимпиады будут разыграны 7 февраля после произвольных прокатов спортивных пар, а также танцевальных дуэтов и девушек. В соперниках у россиян США и Япония.
Комментариев: 0