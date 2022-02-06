Житель подмосковного Чехова нашёл в колбасе куски пластмассы
По его словам, такое даже выкинуть страшно, ведь могут пострадать голодные животные. Мужчина отправил производителю письмо с жалобой и фотографиями.
Куски пластмассы, найденные в палке колбасы © "Чехов сегодня"
Житель подмосковного Чехова обнаружил в колбасе фрагменты синей пластмассы. Об этом сообщает "Чехов сегодня".
Мужчина отправил изданию письмо с фотографиями и историей произошедшего. Как рассказал пострадавший, утром он вместе с семьёй сел завтракать и стал нарезать палку варёно-копчёного сервелата, внутри которого обнаружил куски синей пластмассы.
"Даже выкинуть страшно. Вдруг кто-нибудь из животных съест, а это опасно. Письмо с фотками производителю отправили. Ждём ответ. Возможно, это не единственная палка колбасы с такой начинкой. Будьте внимательны", — написал он в письме в редакцию.
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