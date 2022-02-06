Житель подмосковного Чехова нашёл в колбасе куски пластмассы

Житель подмосковного Чехова обнаружил в колбасе фрагменты синей пластмассы. Об этом сообщает "Чехов сегодня".

Мужчина отправил изданию письмо с фотографиями и историей произошедшего. Как рассказал пострадавший, утром он вместе с семьёй сел завтракать и стал нарезать палку варёно-копчёного сервелата, внутри которого обнаружил куски синей пластмассы.

"Даже выкинуть страшно. Вдруг кто-нибудь из животных съест, а это опасно. Письмо с фотками производителю отправили. Ждём ответ. Возможно, это не единственная палка колбасы с такой начинкой. Будьте внимательны", — написал он в письме в редакцию.