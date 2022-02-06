НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Житель подмосковного Чехова нашёл в колбасе куски пластмассы

По его словам, такое даже выкинуть страшно, ведь могут пострадать голодные животные. Мужчина отправил производителю письмо с жалобой и фотографиями.

6 февраля, 16:58
<p>Куски пластмассы, найденные в палке колбасы © <a href="http://inchehov.ru/novosti/aktualno/opasnyy-syurpriz-plastmassu-v-kolbase-obnaruzhil-zhitel-chehova?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/instory/Kolbasu_splastmassovoj_nachinkoj_prodali_zhitelyu_podmoskovnogo_CHekhova--6b19690bb6f929e2c716c31cdea030e6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Чехов сегодня"</a></p>

Куски пластмассы, найденные в палке колбасы © "Чехов сегодня"

Житель подмосковного Чехова обнаружил в колбасе фрагменты синей пластмассы. Об этом сообщает "Чехов сегодня".

Мужчина отправил изданию письмо с фотографиями и историей произошедшего. Как рассказал пострадавший, утром он вместе с семьёй сел завтракать и стал нарезать палку варёно-копчёного сервелата, внутри которого обнаружил куски синей пластмассы.

"Даже выкинуть страшно. Вдруг кто-нибудь из животных съест, а это опасно. Письмо с фотками производителю отправили. Ждём ответ. Возможно, это не единственная палка колбасы с такой начинкой. Будьте внимательны", — написал он в письме в редакцию.

Врач Чудаков заявил, что сладости и фастфуд препятствуют выздоровлению при "омикроне"

Врач Чудаков заявил, что сладости и фастфуд препятствуют выздоровлению при "омикроне"

Ранее Лайф рассказывал, что основатель сети "Теремок" Гончаров объяснил подорожание блинов в 2021 году. По словам бизнесмена, удержание стоимости товаров не помогло бы заведениям сохранить клиентов, которые во время кризиса теряют в доходах и переходят на более экономный режим.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1