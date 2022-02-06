Салливан заявил о планах США использовать "Северный поток – 2" как рычаг влияния на Россию

Белый дом намерен использовать газопровод "Северный поток – 2" в качестве рычага влияния на Россию в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В интервью телекомпании NBC он отметил, что именно американские дипломаты добились того, что проект ещё не запущен. Салливан также пообещал, что реализация газопровода не произойдёт и в ближайшие месяцы.

"Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом "Северный поток – 2" вперёд не двинется <...> Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть", — подчеркнул советник Джо Байдена.