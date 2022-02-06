Салливан заявил о планах США использовать "Северный поток – 2" как рычаг влияния на Россию
Помощник американского лидера по нацбезопасности пообещал, что реализация газопровода не произойдёт в ближайшие месяцы, отметив, что именно власти Америки сделали всё, чтобы он не был запущен.
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Белый дом намерен использовать газопровод "Северный поток – 2" в качестве рычага влияния на Россию в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В интервью телекомпании NBC он отметил, что именно американские дипломаты добились того, что проект ещё не запущен. Салливан также пообещал, что реализация газопровода не произойдёт и в ближайшие месяцы.
"Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом "Северный поток – 2" вперёд не двинется <...> Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть", — подчеркнул советник Джо Байдена.
По его словам, Россия якобы сейчас стоит перед выбором между "вторжением" на территорию Незалежной и выгодой от запуска "Северного потока – 2".
Ранее Салливан предупредил о санкциях против "Северного потока – 2" в случае, если Россия "вторгнется" на территорию Украины. Позже глава Комитета Бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск трубопровода не может состояться до тех пор, пока такое количество солдат РФ сосредоточено на границе с Украиной. А вот её коллега Штеффен Котре назвал неумным использование "Северного потока – 2" для давления на Россию.
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