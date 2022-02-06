Полянский назвал пропагандой заявления о 70-процентной готовности вторжения на Украину

Сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы уже на 70 процентов подготовила вторжение на Украину, является очередным "шедевром американской пропаганды". Так соответствующие публикации прокомментировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Ещё один шедевр пропагандистской войны США. Неназванные представители администрации, нераскрытые источники, никаких доказательств", — написал дипломат в "Твиттере".