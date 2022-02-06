Полянский назвал пропагандой заявления о 70-процентной готовности вторжения на Украину
Дипломат отметил, что тех, кто посмеет открыто подставить под сомнение такую не соответствующую действительности информацию, могут заклеймить российским шпионом.
Дмитрий Полянский © AP / TASS
Сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы уже на 70 процентов подготовила вторжение на Украину, является очередным "шедевром американской пропаганды". Так соответствующие публикации прокомментировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Ещё один шедевр пропагандистской войны США. Неназванные представители администрации, нераскрытые источники, никаких доказательств", — написал дипломат в "Твиттере".
Он добавил, что если кто-то открыто ставит под сомнение такие фейки, то остаётся без ответа, его заклеймят российским шпионом.
Лайф рассказывал, что ранее ряд американских СМИ писали о том, как Белый дом оценивает вероятность начала "российского вторжения" на Украину, а также каким видит его гипотетический исход. Неназванные источники заявляли о расчётах, что Киев падёт за 72 часа, что в войне погибнет до 50 тысяч украинских мирных жителей, а миллионы украинцев станут беженцами, а также о том, что Россия якобы собрала у границы уже 70% сил, необходимых для вторжения, она якобы при этом уже "готова вторгнуться в любой момент".
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