Постпред США при ООН призвала "защищать демократию" после заявления России и Китая
Линда Томас-Гринфилд отметила, что партнёрство Москвы и Пекина укреплялось с течением времени. И Вашингтон после встречи лидеров двух стран намерен "удвоить усилия".
Фото © Twitter / Ambassador Linda Thomas-Greenfield
Постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о намерении США удвоить усилия "по защите демократии". Так она прокомментировала "укрепление партнёрства РФ и Китая" после совместного заявления лидеров двух этих стран.
"Мы видели, как это партнёрство укреплялось с течением времени. И это говорит всем демократиям мира, что мы должны удвоить наши усилия для защиты демократии и защиты от нападений на демократию, где бы они ни происходили", — ответила постпред США Томас-Гринфилд в эфире CNN на вопрос ведущего о значении для демократии укрепления партнёрства Москвы и Пекина.
По словам Томас-Гринфилд, встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина укрепила решимость США "продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН, на Украине или в других местах по всему миру".
Ранее Лайф писал, что Россия и Китай выступили против "цветных революций" и призвали все государства укреплять диалог. Стороны приняли совместное заявление о международных отношениях, указав на недопустимость их возвращения к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей.
Напомним, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
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