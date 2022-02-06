Постпред США при ООН призвала "защищать демократию" после заявления России и Китая

Постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о намерении США удвоить усилия "по защите демократии". Так она прокомментировала "укрепление партнёрства РФ и Китая" после совместного заявления лидеров двух этих стран.

"Мы видели, как это партнёрство укреплялось с течением времени. И это говорит всем демократиям мира, что мы должны удвоить наши усилия для защиты демократии и защиты от нападений на демократию, где бы они ни происходили", — ответила постпред США Томас-Гринфилд в эфире CNN на вопрос ведущего о значении для демократии укрепления партнёрства Москвы и Пекина.

По словам Томас-Гринфилд, встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина укрепила решимость США "продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН, на Украине или в других местах по всему миру".