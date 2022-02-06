У музея Орсе в Париже вспыхнул пожар

Горят строительные леса на здании у музея Орсе в Париже. Видео © Twitter / NewsBlog

Около музея Орсе в Париже вспыхнул пожар. Загорелось здание, которое находится рядом с учреждением культуры. Местные жители делятся видео возгорания в социальных сетях. Как сообщает телеканал BFM TV, горят строительные леса на здании в районе набережной в седьмом округе Парижа. В тушении пожара задействовано более сотни огнеборцев. Сотрудники полиции перекрыли движение в районе происшествия.

"На место прибыло более 150 пожарных, пожар ещё не полностью локализован, ущерб значительный", — сообщают пожарные.

В музее Орсе одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры периода 1850–1910 годов, это третий по популярности музей Парижа. Он также по этому показателю входит в первую десятку в мире.