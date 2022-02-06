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Мэр Оттавы Уотсон заявил, что ситуация с протестами дальнобойщиков вышла из-под контроля

Градоначальник признал, что у забастовщиков больше людей, чем у властей. Он призвал правоохранительные органы быть "проактивными" и более гибкими.

6 февраля, 18:55

Кадр с протестов дальнобойщиков в Оттаве © Twitter / МариекеУолш

Ситуация в центре Оттавы на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля, заявил мэр столицы Канады Джим Уотсон. Он уточнил, "что лица, участвующие в протестах, заправляют всем".

"У них намного больше людей, чем у нас сотрудников полиции, и я указал шефу, что мы должны быть гораздо более гибкими и проактивными, когда дело доходит до этих действий", — заявил мэр Уотсон в эфире радиостанции 580 CFRA.

Сотни грузовиков продолжают "оккупацию" Парламентского холма десятый день, говорится в сообщении. Уотсон рассказал о деревянной конструкции, возведённой в парке Конфедерации в центральной части города, которая стала "общественной кухней" и "точкой сбора". Как отмечает мэр Оттавы, ранее требовалось приложить больше усилий, чтобы предотвратить это. Начальник полиции канадской столицы признал, что у правоохранительных органов недостаточно ресурсов, чтобы справиться с ситуацией.

Канадский телеканал CBC оправдался за "российский след" в протестах дальнобойщиков

Канадский телеканал CBC оправдался за "российский след" в протестах дальнобойщиков

Как сообщал Лайф ранее, полиция Оттавы расследует свыше 50 уголовных дел в связи с протестами дальнобойщиков. Уточняется, что в 11 случаях речь идёт о преступлениях на почве ненависти, в результате которых четырём участникам были предъявлены обвинения. Напомним, что акции не прекращаются уже более недели.

Напомним, что акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие потребовали от власти страны снять все ограничения, связанные с пандемией ковида и вакцинацией населения. На фоне протестов премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже сменил место резиденции. В основном акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения Могилы Неизвестного Солдата у мемориального комплекса в центре Оттавы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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