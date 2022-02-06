Мэр Оттавы Уотсон заявил, что ситуация с протестами дальнобойщиков вышла из-под контроля

The scene in downtown Ottawa just before 11 p.m.

Protesters have said post 8 p.m. they won’t honk. That’s not the case anywhere I walked between 10 p.m. and 11 p.m. tonight #convoy #ottawa #cdnpoli pic.twitter.com/AoQQWkB9Qx — Marieke Walsh (@MariekeWalsh) February 6, 2022

Ситуация в центре Оттавы на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля, заявил мэр столицы Канады Джим Уотсон. Он уточнил, "что лица, участвующие в протестах, заправляют всем".

"У них намного больше людей, чем у нас сотрудников полиции, и я указал шефу, что мы должны быть гораздо более гибкими и проактивными, когда дело доходит до этих действий", — заявил мэр Уотсон в эфире радиостанции 580 CFRA.

Сотни грузовиков продолжают "оккупацию" Парламентского холма десятый день, говорится в сообщении. Уотсон рассказал о деревянной конструкции, возведённой в парке Конфедерации в центральной части города, которая стала "общественной кухней" и "точкой сбора". Как отмечает мэр Оттавы, ранее требовалось приложить больше усилий, чтобы предотвратить это. Начальник полиции канадской столицы признал, что у правоохранительных органов недостаточно ресурсов, чтобы справиться с ситуацией.

Как сообщал Лайф ранее, полиция Оттавы расследует свыше 50 уголовных дел в связи с протестами дальнобойщиков. Уточняется, что в 11 случаях речь идёт о преступлениях на почве ненависти, в результате которых четырём участникам были предъявлены обвинения. Напомним, что акции не прекращаются уже более недели.