Мэр Оттавы Уотсон заявил, что ситуация с протестами дальнобойщиков вышла из-под контроля
Градоначальник признал, что у забастовщиков больше людей, чем у властей. Он призвал правоохранительные органы быть "проактивными" и более гибкими.
Кадр с протестов дальнобойщиков в Оттаве © Twitter / МариекеУолш
The scene in downtown Ottawa just before 11 p.m.— Marieke Walsh (@MariekeWalsh) February 6, 2022
Protesters have said post 8 p.m. they won’t honk. That’s not the case anywhere I walked between 10 p.m. and 11 p.m. tonight #convoy #ottawa #cdnpoli pic.twitter.com/AoQQWkB9Qx
Ситуация в центре Оттавы на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля, заявил мэр столицы Канады Джим Уотсон. Он уточнил, "что лица, участвующие в протестах, заправляют всем".
"У них намного больше людей, чем у нас сотрудников полиции, и я указал шефу, что мы должны быть гораздо более гибкими и проактивными, когда дело доходит до этих действий", — заявил мэр Уотсон в эфире радиостанции 580 CFRA.
No hate here!! #Ottawa #TruckersForFreedom2022 #Canada pic.twitter.com/ZEUKGEMQyg— Melissa 4 Freedom 🗣 (@MelissaLMRogers) February 6, 2022
Сотни грузовиков продолжают "оккупацию" Парламентского холма десятый день, говорится в сообщении. Уотсон рассказал о деревянной конструкции, возведённой в парке Конфедерации в центральной части города, которая стала "общественной кухней" и "точкой сбора". Как отмечает мэр Оттавы, ранее требовалось приложить больше усилий, чтобы предотвратить это. Начальник полиции канадской столицы признал, что у правоохранительных органов недостаточно ресурсов, чтобы справиться с ситуацией.
Как сообщал Лайф ранее, полиция Оттавы расследует свыше 50 уголовных дел в связи с протестами дальнобойщиков. Уточняется, что в 11 случаях речь идёт о преступлениях на почве ненависти, в результате которых четырём участникам были предъявлены обвинения. Напомним, что акции не прекращаются уже более недели.
Напомним, что акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие потребовали от власти страны снять все ограничения, связанные с пандемией ковида и вакцинацией населения. На фоне протестов премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже сменил место резиденции. В основном акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения Могилы Неизвестного Солдата у мемориального комплекса в центре Оттавы.
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