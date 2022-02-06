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Трое детей с черепно-мозговыми травмами госпитализированы после ДТП под Тулой

Массовое дорожно-транспортное происшествие состоит из трёх локальных аварий, произошедших неподалёку друг от друга. В одной из них столкнулось 12 машин, в другой — 15, а в третьей — 5.

6 февраля, 18:40

Кадр с места массового ДТП на трассе в Тульской области © LIFE

Видео с места массового ДТП на трассе в Тульской области © LIFE

В результате массового ДТП с участием около 30 машин, произошедшего в Тульской области, трое детей получили закрытые черепно-мозговые травмы. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что авария состоит из трёх локальных столкновений, которые произошли близко друг к другу. В одном из них, где участвовало 12 автомобилей, и пострадали несовершеннолетние. Источник уточнил, что возраст детей составляет 12, 15 и 16 лет. Все они доставлены в больницу. В этом же ДТП пятеро взрослых получили переломы. Один из них после оказания медицинской помощи на месте от госпитализации отказался.

Пять ДТП с участием 118 машин произошли за сутки на трассе в Тульской области

Пять ДТП с участием 118 машин произошли за сутки на трассе в Тульской области

Как стало известно Лайфу, три аварии произошли всего в километре-полутора друг от друга. В ещё одном столкновении участвовало 15 машин, в третьем — пять. В результате этих ДТП пострадавших нет.

Как ранее сообщал Лайф, восемь человек пострадали в массовом ДТП с 30 авто на трассе под Тулой. По факту происшествия областная прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, причиной массового столкновения автомобилей стали плохие погодные условия.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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