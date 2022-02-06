Трое детей с черепно-мозговыми травмами госпитализированы после ДТП под Тулой

Видео с места массового ДТП на трассе в Тульской области © LIFE

В результате массового ДТП с участием около 30 машин, произошедшего в Тульской области, трое детей получили закрытые черепно-мозговые травмы. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что авария состоит из трёх локальных столкновений, которые произошли близко друг к другу. В одном из них, где участвовало 12 автомобилей, и пострадали несовершеннолетние. Источник уточнил, что возраст детей составляет 12, 15 и 16 лет. Все они доставлены в больницу. В этом же ДТП пятеро взрослых получили переломы. Один из них после оказания медицинской помощи на месте от госпитализации отказался.

Как стало известно Лайфу, три аварии произошли всего в километре-полутора друг от друга. В ещё одном столкновении участвовало 15 машин, в третьем — пять. В результате этих ДТП пострадавших нет.