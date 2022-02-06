Стена огня: В Подмосковье горит металлокаркасный склад

В Дзержинском горит металлокаркасный склад © LIFE

В подмосковном Дзержинском загорелся металлокаркасный склад, площадь возгорания составила 2250 квадратных метров из общей площади 4500 квадратных метров. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошёл на территории транспортно-экспедиционной компании на улице Карьер ЗИЛ, дом 4. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности. По данным источника, внутри здания на стеллажах находится бытовая техника.

"Есть угроза перехода огня на соседнее административное здание и навес с газовыми баллонами", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Пожарные предпринимают усилия по недопущению распространения огня.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области также подтвердили информацию о пожаре на складе, уточнив, что данных о пострадавших не поступало.