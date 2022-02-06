Генерал ВСУ Колесник заявил о сильном дефиците боеприпасов и топлива в армии страны

Украинские войска испытывают сильный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих других видов боеприпасов и средств защиты. Об этом в эфире телеканала "Апостроф" рассказал генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник.

"Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект", — отметил военный.

При этом Колесник выразил надежду, что западные страны, которые продолжают осуществлять поставки оружия на Украину, смогут разрешить данную проблему. В частности, он рассказал, что на территорию Незалежной на днях прибыл шестой самолёт с боеприпасами из США, а также несколько самолётов Великобритании. К тому же, по его словам, со следующей недели поставки начнёт ещё и Польша. Вся эта помощь, как подчеркнул Колесник, значительно укрепит ВСУ.

"Если взять только поставки боеприпасов — уже поднимается боекомплект, укомплектованность, увеличиваются огневые способности ВСУ", — добавил он.