Салливан: В США думают, что РФ может вторгнуться на Украину в любой момент

В США считают, что Россия может "вторгнуться" на Украину "в любой день, через пару недель". Но Москва вместо этого может выбрать путь дипломатии. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Моя работа заключается не в том, чтобы предсказывать, что именно произойдёт в тот или иной день, но подготовиться к любому сценарию, включая тот, где российские войска наступают на украинскую столицу", — отметил Салливан.

Он также заявил, что США вместе с союзниками готовятся ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины.