Салливан: В США думают, что РФ может вторгнуться на Украину в любой момент
Помощник президента по нацбезопасности подчеркнул, что его работа заключается не в предсказаниях, а в подготовке к любому варианту развития событий.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik
В США считают, что Россия может "вторгнуться" на Украину "в любой день, через пару недель". Но Москва вместо этого может выбрать путь дипломатии. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Моя работа заключается не в том, чтобы предсказывать, что именно произойдёт в тот или иной день, но подготовиться к любому сценарию, включая тот, где российские войска наступают на украинскую столицу", — отметил Салливан.
Он также заявил, что США вместе с союзниками готовятся ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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