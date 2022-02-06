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Под Челябинском бездомная собака искусала лицо семилетнему ребёнку

По словам отца, сын гулял в компании нескольких друзей, дети играли и бегали друг за другом. После того как мальчик упал, к нему подбежала собака и набросилась на него.

6 февраля, 18:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Полиция в посёлке Фёдоровка в Челябинске проверяет обстоятельства нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В результате инцидента ребёнка доставили в травмпункт.

"В отделе полиции "Советский" зарегистрировано обращение родителей по факту укусов, [нанесённых] бродячей собакой их ребёнку. Выясняются все обстоятельства [происшествия]", — сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника ведомства.

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Местные жители также пожаловались, что в посёлке действительно есть проблема с бродячими собаками, сообщает портал 74.ru. По словам отца пострадавшего, сын гулял в компании нескольких друзей, дети играли и бегали друг за другом. После того как мальчик упал, подбежала собака, набросилась на школьника и искусала лицо.

"Он [сын] домой пришёл в слезах. У него две раны под глазами и одна большая на щеке. Мы вызвали скорую, врач сказал, что надо ехать в травмпункт, зашивать", — поделился мужчина.

По факту происшествия проводится проверка, правоохранители регионального УМВД устанавливают все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что под Рязанью стая бродячих собак напала на 70-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в местный травмпункт. По факту произошедшего правоохранители проводят доследственную проверку.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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