Под Челябинском бездомная собака искусала лицо семилетнему ребёнку

Полиция в посёлке Фёдоровка в Челябинске проверяет обстоятельства нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В результате инцидента ребёнка доставили в травмпункт.

"В отделе полиции "Советский" зарегистрировано обращение родителей по факту укусов, [нанесённых] бродячей собакой их ребёнку. Выясняются все обстоятельства [происшествия]", — сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника ведомства.

Местные жители также пожаловались, что в посёлке действительно есть проблема с бродячими собаками, сообщает портал 74.ru. По словам отца пострадавшего, сын гулял в компании нескольких друзей, дети играли и бегали друг за другом. После того как мальчик упал, подбежала собака, набросилась на школьника и искусала лицо.

"Он [сын] домой пришёл в слезах. У него две раны под глазами и одна большая на щеке. Мы вызвали скорую, врач сказал, что надо ехать в травмпункт, зашивать", — поделился мужчина.

По факту происшествия проводится проверка, правоохранители регионального УМВД устанавливают все детали произошедшего.