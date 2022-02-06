Восемь человек пострадали при обрушении навеса в ресторане горнолыжного центра в Анталье
Всех получивших травмы доставили на вертолёте в больницу Университета Акдениз. Предварительно, сооружение рухнуло, не выдержав большого количества снега.
Кадры с места обрушения навеса в ресторане горнолыжного центра в Анталье © Twitter / Muhittin Böcek
Кадры с места обрушения навеса в ресторане горнолыжного центра в Анталье © Twitter / Antalya Hakkinda
В турецком горнолыжном курорте под Антальей на туристов рухнул навес ресторана, который расположен на одном из объектов горнолыжного центра. В результате инцидента под завалами оказалось восемь человек, сообщает агентство Анадолу.
Инцидент произошёл в центре "Саклыкент" в районе Коньяалты около 14:00 по местному времени. Предварительно, навес рухнул, не выдержав большого количества снега. Отмечается, что всех пострадавших извлекали из-под обломков прибывшие на место ЧП полицейские, сотрудники объекта, а также другие отдыхающие.
Всех пострадавших доставили на вертолёте в больницу Университета Акдениз. Подробности об их состоянии не сообщаются.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за крупной аварии в энергосистеме Центральной Азии, которая произошла в конце января, на горнолыжном курорте "Амирсой" в Узбекистане произошёл сбой в работе канатной дороги, в результате которого туристы на некоторое время застряли в кабинках.
Комментариев: 0