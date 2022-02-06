НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Восемь человек пострадали при обрушении навеса в ресторане горнолыжного центра в Анталье

Всех получивших травмы доставили на вертолёте в больницу Университета Акдениз. Предварительно, сооружение рухнуло, не выдержав большого количества снега.

6 февраля, 17:40

Кадры с места обрушения навеса в ресторане горнолыжного центра в Анталье © Twitter / Muhittin Böcek

Кадры с места обрушения навеса в ресторане горнолыжного центра в Анталье © Twitter / Antalya Hakkinda

В турецком горнолыжном курорте под Антальей на туристов рухнул навес ресторана, который расположен на одном из объектов горнолыжного центра. В результате инцидента под завалами оказалось восемь человек, сообщает агентство Анадолу.

Инцидент произошёл в центре "Саклыкент" в районе Коньяалты около 14:00 по местному времени. Предварительно, навес рухнул, не выдержав большого количества снега. Отмечается, что всех пострадавших извлекали из-под обломков прибывшие на место ЧП полицейские, сотрудники объекта, а также другие отдыхающие.

  • Кадры с места происшествия © Twitter / Muhittin Böcek
    Кадры с места происшествия © Twitter / Muhittin Böcek
  • Кадры с места происшествия © Twitter / Muhittin Böcek
    Кадры с места происшествия © Twitter / Muhittin Böcek
  • Кадры с места происшествия © Twitter / Muhittin Böcek
    Кадры с места происшествия © Twitter / Muhittin Böcek

Кадры с места происшествия © Twitter / Muhittin Böcek

1 / 3

Всех пострадавших доставили на вертолёте в больницу Университета Акдениз. Подробности об их состоянии не сообщаются.

Очевидцы сняли на видео пожар на канатной дороге в Шерегеше

Очевидцы сняли на видео пожар на канатной дороге в Шерегеше

Ранее Лайф рассказывал, что из-за крупной аварии в энергосистеме Центральной Азии, которая произошла в конце января, на горнолыжном курорте "Амирсой" в Узбекистане произошёл сбой в работе канатной дороги, в результате которого туристы на некоторое время застряли в кабинках.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1