Восемь человек пострадали при обрушении навеса в ресторане горнолыжного центра в Анталье

Кадры с места обрушения навеса в ресторане горнолыжного центра в Анталье © Twitter / Antalya Hakkinda

В турецком горнолыжном курорте под Антальей на туристов рухнул навес ресторана, который расположен на одном из объектов горнолыжного центра. В результате инцидента под завалами оказалось восемь человек, сообщает агентство Анадолу.

Инцидент произошёл в центре "Саклыкент" в районе Коньяалты около 14:00 по местному времени. Предварительно, навес рухнул, не выдержав большого количества снега. Отмечается, что всех пострадавших извлекали из-под обломков прибывшие на место ЧП полицейские, сотрудники объекта, а также другие отдыхающие.







Всех пострадавших доставили на вертолёте в больницу Университета Акдениз. Подробности об их состоянии не сообщаются.