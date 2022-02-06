Пьяный житель Ленобласти пытался вернуть возлюбленную, вооружившись мечом

Пьяный житель Ленобласти напал с мечом на бывшую девушку. Видео © SHOT

28-летний житель города Сланцы Ленинградской области изрядно выпил и явился в пункт выдачи заказов Wildberries, прихватив с собой настоящий железный меч. Как сообщает телеграм-канал SHOT, мужчина преследовал свою бывшую девушку.

"Рыцарь" решил экстравагантным способом вернуть свою возлюбленную и пришёл с мечом к ней на работу. На кадрах, снятых скрытой камерой в пункте выдачи заказов, видно, что сотрудница попыталась отобрать у дебошира оружие, но тщетно. В качестве аргумента мужчина угрожал расправой.

В какой-то момент неадекват погнался за девушкой, и ей даже удалось спрятаться от него в соседнем помещении, однако ненадолго. В результате пьяный преследователь бегал за работницей Wildberries по всему зданию, после чего ударил её в живот, к счастью, не мечом, и ушёл. По данным SHOT, сейчас полиция проводит проверку.