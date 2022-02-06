Пьяный житель Ленобласти пытался вернуть возлюбленную, вооружившись мечом
Мужчина пришёл на работу к девушке и в какой-то момент погнался за ней. Ей даже удалось спрятаться в соседнем помещении, однако ненадолго. Полиция проводит проверку по факту нападения.
Пьяный житель Ленобласти с мечом © Telegram / SHOT
Пьяный житель Ленобласти напал с мечом на бывшую девушку. Видео © SHOT
28-летний житель города Сланцы Ленинградской области изрядно выпил и явился в пункт выдачи заказов Wildberries, прихватив с собой настоящий железный меч. Как сообщает телеграм-канал SHOT, мужчина преследовал свою бывшую девушку.
"Рыцарь" решил экстравагантным способом вернуть свою возлюбленную и пришёл с мечом к ней на работу. На кадрах, снятых скрытой камерой в пункте выдачи заказов, видно, что сотрудница попыталась отобрать у дебошира оружие, но тщетно. В качестве аргумента мужчина угрожал расправой.
В какой-то момент неадекват погнался за девушкой, и ей даже удалось спрятаться от него в соседнем помещении, однако ненадолго. В результате пьяный преследователь бегал за работницей Wildberries по всему зданию, после чего ударил её в живот, к счастью, не мечом, и ушёл. По данным SHOT, сейчас полиция проводит проверку.
Ранее Лайф сообщал, что житель Иркутской области из-за ревности облил бензином и поджёг свою жену-инвалида. Женщина получила сильные ожоги спины, в пожаре также погибли двое детей. Поджигателя задержали через несколько часов, на него возбуждено уголовное дело.
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