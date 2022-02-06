Глава МИД Британии Трасс усомнилась в отсутствии у РФ планов "вторжения" на Украину
Министр отметила, что Лондон и союзники придерживаются единого мнения в вопросе поддержки Незалежной и готовности "повысить цену, которую РФ придётся заплатить".
Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Bianca De Marchi-Pool
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не доверяет заявлениям России об отсутствии планов "вторжения" на Украину. Об этом она написала в "Твиттере".
"Российские действия показывают, что их утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными. Мы и наши союзники едины в вопросе поддержки Украины и готовности повысить цену, которую России [придётся заплатить] в случае дальнейших действий", — отметила Трасс.
Министр также назвала очевидными "российские попытки подорвать Украину и угрожать ей". При этом она не подкрепила свои утверждения никакими доказательствами.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
Комментариев: 0