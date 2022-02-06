Глава МИД Британии Трасс усомнилась в отсутствии у РФ планов "вторжения" на Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не доверяет заявлениям России об отсутствии планов "вторжения" на Украину. Об этом она написала в "Твиттере".

"Российские действия показывают, что их утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными. Мы и наши союзники едины в вопросе поддержки Украины и готовности повысить цену, которую России [придётся заплатить] в случае дальнейших действий", — отметила Трасс.

Министр также назвала очевидными "российские попытки подорвать Украину и угрожать ей". При этом она не подкрепила свои утверждения никакими доказательствами.