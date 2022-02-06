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Глава МИД Британии Трасс усомнилась в отсутствии у РФ планов "вторжения" на Украину

Министр отметила, что Лондон и союзники придерживаются единого мнения в вопросе поддержки Незалежной и готовности "повысить цену, которую РФ придётся заплатить".

6 февраля, 17:48

Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Bianca De Marchi-Pool

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не доверяет заявлениям России об отсутствии планов "вторжения" на Украину. Об этом она написала в "Твиттере".

"Российские действия показывают, что их утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными. Мы и наши союзники едины в вопросе поддержки Украины и готовности повысить цену, которую России [придётся заплатить] в случае дальнейших действий", — отметила Трасс.

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Министр также назвала очевидными "российские попытки подорвать Украину и угрожать ей". При этом она не подкрепила свои утверждения никакими доказательствами.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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