Фигуристы, биатлонисты и все-все-все: Расписание третьего дня Олимпиады в Пекине

Олимпийские игры в Пекине набрали очень серьёзный оборот. Соревнования уже вовсю идут, стремительно сменяя друг друга. На очереди третий соревновательный день, в который будет разыграно девять комплектов медалей.

Фигурное катание. Командный турнир

Завершение трёхдневной баталии в фигурном катании — финал командного турнира. В лидерах находится сборная России, которой осталось сделать несколько шагов и забрать свои заслуженные золотые медали. Состав у наших сильнейший: руководство ФФКР приняло решение не менять тех, кто радовал болельщиков в первые дни.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов (ОКР) во время соревнований на Олимпиаде в Пекине. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Первыми из наших на лёд выйдут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, следом — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Закроет российский день на олимпийском льду несравненная Камила Валиева. Следить за баталиями можно начиная с 4:15 на телеканале "Россия-1".

Биатлон. Женская индивидуальная гонка

После бронзы в смешанной эстафете у российских биатлонистов просыпается аппетит к новым наградам. Первыми свои претензии в личных видах программы продемонстрируют наши женщины в индивидуальной гонке на 15 километров. С учётом непредсказуемости местной погоды ожидать можно чего угодно.

Спортсменка Евгения Буртасова. Фото © ТАСС / dpa / Lennart Preiss

Состав у сборной России более чем боевой: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова. Последняя попала на Олимпиаду буквально на флажке, приехав пару дней назад на замену Валерии Васнецовой. Что из этого выйдет — вопрос открытый.

Шорт-трек. Надежды на Просвирнину и Серёгину

Определятся завтра и победители в забеге на 500 метров у шорт-трекистов. Наше представительство не самое большое, но поболеть за Софью Просвирнину и Елену Серёгину обязательно нужно. Начало соревнований в 14:50. Отметим, что девушкам ещё предстоит пройти сито четвертьфиналов.

Елена Серегина (ОКР) во время соревнований. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Женский хоккей. Россия – Канада

Ещё один сложнейший экзамен для наших девушек-хоккеисток, ибо в соперниках грозная сборная Канады. "Кленовые" приехали в Пекин, чтобы вернуть себе золото, которое на прошлой Олимпиаде отдали соседкам из США.

Россия - США. Вероника Коржакова (ОКР), Келли Паннек (США) и Екатерина Добродеева (ОКР) во время матча. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Наша сборная, к слову, натиск американок не выдержала. Не стоит питать иллюзий и перед встречей с Канадой. Но кто его знает, как получится. В прямом эфире встречу покажет "Матч ТВ" в 7:10.

Конькобежный спорт. Женщины, 1500 метров

После не самого удачного старта на три километра представительницам прекрасного пола предстоит сразиться за медали на дистанции вдвое короче. Здесь российские болельщики могут вполне рассчитывать на медали, ибо на дистанцию выйдет призёр двух последних ЧМ Евгения Лаленкова.

Евгения Лаленкова (ОКР) во время соревнований. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Любопытно будет посмотреть и за ещё одной нашей спортсменкой — Елизаветой Голубевой (бронзовый призёр ЧМ-2020). За баталиями следим начиная с 11:30.

Прыжки с трамплина. Микст-команды

Ещё одна дисциплина, где мы вправе ждать чуда. Хорошие результаты Евгения Климова и Данила Садреева заставляют с трепетом следить за видом спорта, в котором Россия не балует болельщиков особыми успехами.

Российский спортсмен Евгений Климов. Фото © Getty Images / Tom Weller/VOIGT/DeFodi Images