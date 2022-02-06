Сборная России по мини-футболу проиграла Португалии в финале ЧЕ

Счёт открыла наша сборная усилиями Соколова. Буквально через несколько минут преимущество стало ещё более ощутимым — гол забил Афанасьев. Однако португальцы отставание ликвидировали усилиями Пасу и Коэльо.

Судьба встречи решалась в крайне нервной концовке. Повезло в ней, увы, не нашей команде. Коэльо оформил дубль, а точку поставил Варела и принёс Португалии золото чемпионата Европы. Отметим, что наша команда не может выиграть мини-футбольный Евро с 1999 года.