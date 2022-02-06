Сборная России по мини-футболу проиграла Португалии в финале ЧЕ
В последний раз наша национальная команда становилась победителем континентального форума в 1999 году.
Сборная России по мини-футболу. Фото © ТАСС / imago images / Pro Shots
Сборная России проиграла в финале чемпионата Европы по мини-футболу, уступив команде Португалии — 2:4.
Счёт открыла наша сборная усилиями Соколова. Буквально через несколько минут преимущество стало ещё более ощутимым — гол забил Афанасьев. Однако португальцы отставание ликвидировали усилиями Пасу и Коэльо.
Судьба встречи решалась в крайне нервной концовке. Повезло в ней, увы, не нашей команде. Коэльо оформил дубль, а точку поставил Варела и принёс Португалии золото чемпионата Европы. Отметим, что наша команда не может выиграть мини-футбольный Евро с 1999 года.
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