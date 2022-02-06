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Сборная России по мини-футболу проиграла Португалии в финале ЧЕ

В последний раз наша национальная команда становилась победителем континентального форума в 1999 году.

6 февраля, 18:21

Сборная России по мини-футболу. Фото © ТАСС / imago images / Pro Shots

Сборная России проиграла в финале чемпионата Европы по мини-футболу, уступив команде Португалии — 2:4.

Счёт открыла наша сборная усилиями Соколова. Буквально через несколько минут преимущество стало ещё более ощутимым — гол забил Афанасьев. Однако португальцы отставание ликвидировали усилиями Пасу и Коэльо.

Нервный успех: Сборная России обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу

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Судьба встречи решалась в крайне нервной концовке. Повезло в ней, увы, не нашей команде. Коэльо оформил дубль, а точку поставил Варела и принёс Португалии золото чемпионата Европы. Отметим, что наша команда не может выиграть мини-футбольный Евро с 1999 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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