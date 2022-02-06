В Астраханской области конфликт между посетителями кафе закончился стрельбой

В Астраханской области в ходе конфликта с перестрелкой получили ранения четыре человека, обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщили в УМВД РФ по региону.

По данным источника, сотрудникам больницы в Наримановском районе сообщили о поступлении четырёх человек с огнестрельными ранениями, пострадавшим оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

"Установлено, что при совместном употреблении спиртных напитков в заведении общественного питания между семью местными жителями возник конфликт, четыре участника которого получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни, с использованием травматичекого пистолета <...> Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия, возможных участников и свидетелей инцидента", — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который также получил телесные повреждения. У участников конфликта изъяли травматический пистолет, охолощённый пистолет и боеприпасы. На место направили следственно-оперативную группу.