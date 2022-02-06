Мэрия Новосибирска остановила опрос на символ новогодней столицы

Новосибирская мэрия досрочно остановила опрос среди местных жителей о выборе талисмана новогодней столицы среди животных зоопарка. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова. Она отметила, что данное решение было принято в связи с просьбой руководства зоопарка.

"Зоопарк обратился к нам [с просьбой] остановить опрос. Ещё раз говорю, что это не голосование, это был опрос, который они сами попросили нас сделать в рамках подготовки 75-летия зоопарка", — цитирует ТАСС Терешкову.

Она добавила, что окончательное решение о результатах опроса о выборе талисмана новогодней столицы будет принято завтра. К слову, в самом зоопарке считают, что животные "стали участниками фарса, который организовали люди". В обращении также отмечается, что ряд блогеров, депутатов и журналистов, многие из которых не имеют никакого отношения к городу, призвали придать опросу политическую окраску.

Напомним, в 2022 году "новогодней столицей России" стал Новосибирск. Среди горожан проходило голосование за символ, который нужно было выбрать из пяти животных. Изначально в опросе побеждал манул Айша, но потом блогеры призвали голосовать за орангутана по кличке Бату. После этого обезьяна резко выбилась в лидеры. Однако 4 февраля его обогнал медвежонок Шилка, а 6 февраля его опередил снежный барс, который всегда был в аутсайдерах. Из-за этого у многих местных жителей возникли предположения о накрутках голосов.