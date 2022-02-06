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Британцев рассмешила статья Daily Mail о планах России и Китая по контролю над Западом

Читатели заметили, что правительство королевства специально пытается обвинить Пекин в тех сферах, где сам Лондон потерпел неудачу. По мнению читателей, статья основана на выдумках журналиста.

6 февраля, 19:04
<p>Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60672/photos/59296" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Статья журналиста Марка Алмонда, в которой он попытался изобразить Россию и Китай как "центр мирового зла", вызвала бурю эмоций у читателей британской газеты The Daily Mail. В публикации автор несколько раз прямым текстом называл обе страны масштабной угрозой. По его мнению, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин якобы уже давно вынашивают планы по "контролю над западным миром". Об этом, как утверждает журналист, лидеры, в частности, говорили и на встрече в Пекине. В комментариях под статьёй стали появляться гневные и ироничные комментарии.

"В наше время сложно найти хорошую журналистику. Эта статья Алмонда — прекрасный пример бульварной прессы, полной выдуманных им предрассудков и чувства собственного превосходства", — написал один из читателей издания.

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Другой обвинил журналиста во лжи, подчеркнув, что именно Запад является "источником мирового зла". А некоторые пользователи заметили, что британское правительство специально пытается обвинить Пекин в тех сферах, где сам Лондон потерпел неудачи.

"США и Великобритания покажутся святыми только тому, кто абсолютно глух и слеп", — иронично прокомментировал публикацию один из участников дискуссии.

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Как рассказывал Лайф, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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