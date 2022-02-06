Британцев рассмешила статья Daily Mail о планах России и Китая по контролю над Западом

Статья журналиста Марка Алмонда, в которой он попытался изобразить Россию и Китай как "центр мирового зла", вызвала бурю эмоций у читателей британской газеты The Daily Mail. В публикации автор несколько раз прямым текстом называл обе страны масштабной угрозой. По его мнению, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин якобы уже давно вынашивают планы по "контролю над западным миром". Об этом, как утверждает журналист, лидеры, в частности, говорили и на встрече в Пекине. В комментариях под статьёй стали появляться гневные и ироничные комментарии.