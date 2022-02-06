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Лукашенко заявил о желании получить звание полковника Советской армии

Белорусский лидер в связи с этим в шутку обратился к российскому — напомнил о том, что тот якобы давал обещание повысить коллегу.

6 февраля, 19:11
<p>Фото © <a href="https://president.gov.by/ru/media/details/vstrecha-s-prezidentom-rossii-vladimirom-putinym-1640776985?openPhoto=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Республики Беларусь</a></p>

Фото © Сайт президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что служил в Советской армии, и пошутил, что до сих пор ждёт, когда президент России Владимир Путин присвоит ему звание полковника.

"Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить — до сих пор не присвоил", — пошутил Лукашенко в интервью для ютуб-канала "Соловьёв Live".

Он сказал, что речь идёт о звании Российской армии, а затем уточнил, что служил в Советской армии. О своём требовании к российскому лидеру он заявил словами: "Присвой мне звание полковника Советской армии. Пообещал — делай!"

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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