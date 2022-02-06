Лукашенко заявил о желании получить звание полковника Советской армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что служил в Советской армии, и пошутил, что до сих пор ждёт, когда президент России Владимир Путин присвоит ему звание полковника.

"Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить — до сих пор не присвоил", — пошутил Лукашенко в интервью для ютуб-канала "Соловьёв Live".

Он сказал, что речь идёт о звании Российской армии, а затем уточнил, что служил в Советской армии. О своём требовании к российскому лидеру он заявил словами: "Присвой мне звание полковника Советской армии. Пообещал — делай!"