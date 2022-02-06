Лукашенко заявил о желании получить звание полковника Советской армии
Белорусский лидер в связи с этим в шутку обратился к российскому — напомнил о том, что тот якобы давал обещание повысить коллегу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что служил в Советской армии, и пошутил, что до сих пор ждёт, когда президент России Владимир Путин присвоит ему звание полковника.
"Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить — до сих пор не присвоил", — пошутил Лукашенко в интервью для ютуб-канала "Соловьёв Live".
Он сказал, что речь идёт о звании Российской армии, а затем уточнил, что служил в Советской армии. О своём требовании к российскому лидеру он заявил словами: "Присвой мне звание полковника Советской армии. Пообещал — делай!"
Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко пригрозил единым ответом Москвы и Минска в случае войны Киева против Донбасса. Президент Белоруссии также не исключал вероятность того, что украинские власти перейдут к действиям в Донбассе.
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