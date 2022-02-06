Глава Совбеза Белоруссии заявил о советниках из США, "диктующих, как жить" Киеву

Украинским властям диктуют, какие решения принимать и как формировать вооружённые силы государства. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, отметив, что это делают американские советники, которые находятся на украинской территории, и их там 64 человека.

В интервью белорусскому телеканалу ОНТ Вольфович добавил, что на Украине "подталкивают, накаляют обстановку", заявляют о якобы готовящемся вторжении России, в том числе с территории Белоруссии.

"Якобы Россия собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно", — заявил Александр Вольфович.

По его данным, украинское Министерство обороны консультируют 5–6 военных советников из США, занимающихся стратегическими вопросами. Всего же таковых в стране более 64.

"Явно американские советники диктуют, как жить, как строить свои Вооружённые силы, чем заниматься и что делать", — сказал Вольфович.