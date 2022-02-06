Глава Совбеза Белоруссии заявил о советниках из США, "диктующих, как жить" Киеву
Как отметил Вольфович, на Украине "подталкивают, накаляют обстановку" и заявляют о подготовке Россией вторжения, в том числе с территории Белоруссии.
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Украинским властям диктуют, какие решения принимать и как формировать вооружённые силы государства. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, отметив, что это делают американские советники, которые находятся на украинской территории, и их там 64 человека.
В интервью белорусскому телеканалу ОНТ Вольфович добавил, что на Украине "подталкивают, накаляют обстановку", заявляют о якобы готовящемся вторжении России, в том числе с территории Белоруссии.
"Якобы Россия собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно", — заявил Александр Вольфович.
По его данным, украинское Министерство обороны консультируют 5–6 военных советников из США, занимающихся стратегическими вопросами. Всего же таковых в стране более 64.
"Явно американские советники диктуют, как жить, как строить свои Вооружённые силы, чем заниматься и что делать", — сказал Вольфович.
Лайф напоминает, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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