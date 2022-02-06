Боррель связал газовые проблемы в ЕС с кризисом российско-европейских отношений

Сложности с поставками газа в Европе вызваны в том числе "кризисом отношений с Россией". Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Решение этого вопроса, по его словам, стоит во главе повестки дня.

"Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня", — написал Боррель в "Твиттере" перед заседанием совета ЕС – США по энергетике, которое состоится в понедельник.

Боррель добавил, что цены на газ в Евросоюзе сейчас в шесть-десять раз выше, чем год назад. По его мнению, стоимость топлива выросла также из-за глобальных "проблем со спросом и предложением".