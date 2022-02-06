Боррель связал газовые проблемы в ЕС с кризисом российско-европейских отношений
Глава дипломатии Евросоюза заметил, что цены на этот вид топлива в последнее время подскочили в десять раз и этот вопрос для Брюсселя в повестке дня.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель © ТАСС / ЕРА
Сложности с поставками газа в Европе вызваны в том числе "кризисом отношений с Россией". Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Решение этого вопроса, по его словам, стоит во главе повестки дня.
"Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня", — написал Боррель в "Твиттере" перед заседанием совета ЕС – США по энергетике, которое состоится в понедельник.
Боррель добавил, что цены на газ в Евросоюзе сейчас в шесть-десять раз выше, чем год назад. По его мнению, стоимость топлива выросла также из-за глобальных "проблем со спросом и предложением".
"Цены на газ в ЕС в шесть-десять раз выше, чем год назад, что создаёт большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе", — говорится в сообщении Борреля.
Ранее Лайф сообщал, что запасы газа в хранилищах Европы впервые так быстро с начала года упали ниже 50%. До этого подобное наблюдалось 19 января 2017 года. На фоне этого в Европе заявляют о намерении искать альтернативные пути поставок топлива.
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