Создатель Медвежьего театра миниатюр Владимир Дерябкин умер в 72 года

Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. В 16 лет он приехал в Ленинград, где устроился в Цирк на Фонтанке конюхом. В свободное от работы время посещал школу народного цирка, затем стал выступать в цирке в качестве клоуна. Работал в цирке вплоть до 1998 года. Созданный им Музей граммофонов и фонографов стал не только единственным в России, но и одним из самых крупных в мире.