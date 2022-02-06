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Создатель Медвежьего театра миниатюр Владимир Дерябкин умер в 72 года

Основанный им Музей граммофонов и фонографов стал не только единственным в России, но и одним из самых крупных в мире. Карьера артиста началась с должности конюха при цирке.

6 февраля, 20:07
<p>Владимир Дерябкин. © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Владимир Дерябкин. © Wikipedia

Заслуженный артист России, клоун, дрессировщик, создатель Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофонов Владимир Дерябкин умер в Санкт-Петербурге. Ему было 72 года, о смерти артиста сообщила его подруга Елена Романова.

"Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина – старшего. Простите и прощайте, мой дорогой Владимир Игнатьевич... Люблю навсегда", — написала она на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. В 16 лет он приехал в Ленинград, где устроился в Цирк на Фонтанке конюхом. В свободное от работы время посещал школу народного цирка, затем стал выступать в цирке в качестве клоуна. Работал в цирке вплоть до 1998 года. Созданный им Музей граммофонов и фонографов стал не только единственным в России, но и одним из самых крупных в мире.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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