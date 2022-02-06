Создатель Медвежьего театра миниатюр Владимир Дерябкин умер в 72 года
Основанный им Музей граммофонов и фонографов стал не только единственным в России, но и одним из самых крупных в мире. Карьера артиста началась с должности конюха при цирке.
Владимир Дерябкин. © Wikipedia
Заслуженный артист России, клоун, дрессировщик, создатель Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофонов Владимир Дерябкин умер в Санкт-Петербурге. Ему было 72 года, о смерти артиста сообщила его подруга Елена Романова.
"Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина – старшего. Простите и прощайте, мой дорогой Владимир Игнатьевич... Люблю навсегда", — написала она на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. В 16 лет он приехал в Ленинград, где устроился в Цирк на Фонтанке конюхом. В свободное от работы время посещал школу народного цирка, затем стал выступать в цирке в качестве клоуна. Работал в цирке вплоть до 1998 года. Созданный им Музей граммофонов и фонографов стал не только единственным в России, но и одним из самых крупных в мире.
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