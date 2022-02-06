Бывший американский разведчик Риттер предрёк разгром США в случае войны с РФ

Участие американских войск в гипотетической войне с Россией за Украину станет для Штатов самоубийством. Такое мнение озвучил офицер в отставке Скотт Риттер, служивший в разведке Корпуса морской пехоты США. Он пояснил, что принятие Киева в НАТО обяжет Вашингтон к таким боевым действиям согласно пятой статье устава альянса — блок будет вынужден взять под свой "зонтик" постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию.

"Как только этот "зонтик" будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма", — написал Риттер в статье для RT.

Риттер подчеркнул, что в этом случае Москва будет вынуждена ответить Киеву и это приведёт к вооружённому конфликту, в который США будут втянуты. При этом он напомнил о решении американского президента Джо Байдена отправить около трёх тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса. Также он привёл слова Боба Уорка, замминистра обороны США при Бараке Обаме. В 2015 году тот заявил, что НАТО будет защищать территориальную целостность всех членов.

"Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооружённые силы", — продолжил офицер.

Американская доктрина, пишет бывший разведчик, не предполагает участие в крупномасштабном вооружённом конфликте. Кроме того, по его мнению, Армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией, конфликт с применением обычного вооружения приведёт Америку к беспрецедентному поражению.

"Короче говоря, это будет разгром", — подчеркнул в своей статье Риттер.

Экс-офицер также предрёк поражение и американских ВВС, которые привыкли к легкодостижимому господству в воздухе в Ираке и Афганистане, и указал, что в конфликте с Россией, учитывая мощь её ПВО и ВВС, такое становится невозможным. Риттер сослался на исследование Армии США 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооружённые силы не в состоянии победить равного противника. Он добавил, что вялотекущие действия на Ближнем Востоке приучили американских военных к тепличным условиям.

Ранее Лайф сообщал, что Салливан заявил об "окне возможностей" для России с войной и дипломатии. По его словам, США не исключают, что РФ может "аннексировать Донбасс" или предпринять ряд гибридных действий. При этом он отметил, что возможность решения ситуации дипломатическим путём сохраняется.