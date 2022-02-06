Получил и сам: Фанат английского "Лестера" выбежал на поле и напал на футболистов

Фанат английского "Лестера" выбежал на поле. Видео © Twitter / Defend Ultras

Фанат "Лестера" выбежал на поле во время матча 1/16 финала Кубка Англии — команда играла с "Ноттингем Форест". Очевидно, болельщику не понравилось, что его команда проигрывала с разгромным счётом.

Мужчина выскочил на поле после очередного гола "Ноттингема". Пока футболисты отмечали взятие ворот, он атаковал их и успел нанести игрокам несколько ударов. Те в долгу не остались и набросились на агрессора. После этого болельщика успели схватить стюарды и увести с поля. Матч завершился победой "Ноттингема" — итоговый счёт 4:1.