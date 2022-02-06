Получил и сам: Фанат английского "Лестера" выбежал на поле и напал на футболистов
Пока те отмечали взятие ворот, он успел нанести пару ударов, и те не остались в долгу — набросились на агрессора. Стюардам пришлось спасать уже его.
© Twitter / Futbol de Inglaterra
Фанат английского "Лестера" выбежал на поле. Видео © Twitter / Defend Ultras
Фанат "Лестера" выбежал на поле во время матча 1/16 финала Кубка Англии — команда играла с "Ноттингем Форест". Очевидно, болельщику не понравилось, что его команда проигрывала с разгромным счётом.
Мужчина выскочил на поле после очередного гола "Ноттингема". Пока футболисты отмечали взятие ворот, он атаковал их и успел нанести игрокам несколько ударов. Те в долгу не остались и набросились на агрессора. После этого болельщика успели схватить стюарды и увести с поля. Матч завершился победой "Ноттингема" — итоговый счёт 4:1.
А ранее Лайф рассказывал, что во Франции выбежавшую на поле толпу фанатов залили водой. Агрессивные болельщики приостановили матч между "Лансом" и "Лиллем", но в итоге игра всё же состоялась.
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