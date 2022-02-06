Отказался верить в разлуку: В Воронеже брошенный на заправке пёс остался там ждать хозяев
Сотрудники АЗС рассказали, что собаку просто высадили из машины и уехали. Дизель, а такую кличку питомцу дал персонал, продолжает надеяться на новую встречу с "родными".
Фото © VK / Умная собака
В Воронеже на автозаправочной станции на улице Антонова-Овсеенко уже неделю живёт пёс, которого, по мнению сотрудников этой АЗС, бросили хозяева. Об этом корреспонденту "Вести Воронеж" рассказали автомобилисты.
"Его высадили из автомобиля на нашей заправке в прошлые выходные, хозяева ничего не сказали, просто закрыли дверь и уехали. С тех пор этот пёс сидит здесь, верно их ждёт, сколько бы мы его ни гоняли отсюда!" — поделились сотрудники АЗС.
Как сообщает ГТРК "Воронеж", раньше пёс был более прихотлив, например не ел хлеб, а теперь готов его съесть едва ли не в упаковке. Сотрудники заправки подкармливают Дизеля. Именно так прозвали пса работники АЗС. Они отмечают, что пёс не просто красив, но и умён. Воронежцы надеются, что хозяева одумаются или умного питомца заберёт кто-то другой.
Ранее Лайф писал, что "кемеровский Хатико" несколько месяцев ждёт умершего хозяина у ковидной больницы. Ему пытались дать новый дом, но собака в руки не даётся, к чужим не идёт, свой пост не покидает. Верит, что эта заветная дверь вернёт ей человека и всё станет по-прежнему.
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