НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Байден и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

У французского президента насыщенный график — сегодня ожидается его визит в Москву на переговоры с лидером России Владимиром Путиным, а затем он отправится в Киев.

6 февраля, 21:21

Эмманюэль Макрон © ТАСС \ EPA

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон провели очередные переговоры по телефону — они обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание присутствия российских вооружённых сил на границе с Украиной", — говорится в сообщении пресс-службы.

Это уже вторая беседа Макрона и Байдена за несколько дней. Предыдущая прошла 2 февраля, и в ходе неё речь также шла о ситуации вокруг Украины. Эта же состоялась в преддверии визита Макрона в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Затем французский лидер отправится в Киев.

Макрон назвал главной темой переговоров с Путиным ситуацию на Украине

Макрон назвал главной темой переговоров с Путиным ситуацию на Украине

Лайф рассказывал, что ранее Макрон назвал невозможным разрешение международного конфликта без диалога с РФ. Как подчеркнул французский лидер, европейцы предлагали отказаться от беседы с Москвой, когда Франция и Германия собирались организовать саммит ЕС – Россия.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1