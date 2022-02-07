Байден и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины
У французского президента насыщенный график — сегодня ожидается его визит в Москву на переговоры с лидером России Владимиром Путиным, а затем он отправится в Киев.
Эмманюэль Макрон © ТАСС \ EPA
Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон провели очередные переговоры по телефону — они обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание присутствия российских вооружённых сил на границе с Украиной", — говорится в сообщении пресс-службы.
Это уже вторая беседа Макрона и Байдена за несколько дней. Предыдущая прошла 2 февраля, и в ходе неё речь также шла о ситуации вокруг Украины. Эта же состоялась в преддверии визита Макрона в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Затем французский лидер отправится в Киев.
Лайф рассказывал, что ранее Макрон назвал невозможным разрешение международного конфликта без диалога с РФ. Как подчеркнул французский лидер, европейцы предлагали отказаться от беседы с Москвой, когда Франция и Германия собирались организовать саммит ЕС – Россия.
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