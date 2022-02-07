Байден и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон провели очередные переговоры по телефону — они обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание присутствия российских вооружённых сил на границе с Украиной", — говорится в сообщении пресс-службы.

Это уже вторая беседа Макрона и Байдена за несколько дней. Предыдущая прошла 2 февраля, и в ходе неё речь также шла о ситуации вокруг Украины. Эта же состоялась в преддверии визита Макрона в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Затем французский лидер отправится в Киев.