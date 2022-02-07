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В Петербурге сгорел двухэтажный коттедж

По предварительным данным здание сдавалось в аренду, оно фактически уничтожено огнём. Данных о пострадавших не поступало.

6 февраля, 21:42

Фото © LIFE

В Санкт-Петербурге горит частный жилой дом. Видео © LIFE

В Приморском районе Санкт-Петербурга сгорел частный коттедж, расположенный в Озерках. Возгорание жилого помещения, сдаваемого в аренду, произошло на 2-й Семёновской улице. Об этом Лайфу сообщили в местных экстренных службах.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, дом выгорел по всей площади, а это 225 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар локализовали, к этому привлекались 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Двое детей погибли в результате пожара в частном доме под Иркутском

Двое детей погибли в результате пожара в частном доме под Иркутском

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье загореля металлокаркасный склад. Инцидент произошёл на территории транспортно-экспедиционной компании.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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