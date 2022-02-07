В Петербурге сгорел двухэтажный коттедж

В Приморском районе Санкт-Петербурга сгорел частный коттедж, расположенный в Озерках. Возгорание жилого помещения, сдаваемого в аренду, произошло на 2-й Семёновской улице. Об этом Лайфу сообщили в местных экстренных службах.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, дом выгорел по всей площади, а это 225 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар локализовали, к этому привлекались 4 единицы техники и 20 человек личного состава.