"Такого ещё не было": Отоларинголог Зайцев предупредил о воздействии "омикрона" на слух

Коронавирусная инфекция с приходом нового штамма "омикрон" начала проникать в слуховые трубы человека, что приводит к воспалительным процессам в слуховых каналах, заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Сейчас коронавирусная инфекция уходит через носоглотку в слуховые трубы, и люди находятся в состоянии оглушённости. Это именно не снижение слуха, а как будто бы надел на себя шлем или каску или руками себе уши заткнул и слышишь голос внутри головы. Это воспаляются слуховые трубы, евстахиевы трубы. Это новое. То, чего не было", — сказал Зайцев в интервью порталу Ura.ru.

Врач рассказал, что первыми на проблемы со слухом при "омикроне" стали жаловаться поражённые инфекцией врачи. Зайцев уточнил, что многие работающие в красной зоне и находившиеся в контакте с пациентами жалуются на заложенность уха, ощущение оглушённости, ощущение вакуумности, "как будто перекатывается жидкость внутри уха". Другой врач-отоларинголог, Иван Лесков, подтвердил слова коллеги.

"Омикрон" может воздействовать на евстахиеву трубу. Не на ухо, но это приводит к постоянному или временному перекрытию евстахиевой трубы, накоплению жидкости в полости среднего уха, и, как следствие, к снижению слуха по кондуктивному типу, то есть нерв цел, а с ушами всё совсем нехорошо", — добавил собеседник агентства.