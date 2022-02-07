"Такого ещё не было": Отоларинголог Зайцев предупредил о воздействии "омикрона" на слух
Первыми на проблемы стали жаловаться поражённые инфекцией врачи, именно по ним штамм ударил раньше других. Речь идёт не о снижении слышимости, а об ощущении заложенности.
Фото © Pexels
Коронавирусная инфекция с приходом нового штамма "омикрон" начала проникать в слуховые трубы человека, что приводит к воспалительным процессам в слуховых каналах, заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
"Сейчас коронавирусная инфекция уходит через носоглотку в слуховые трубы, и люди находятся в состоянии оглушённости. Это именно не снижение слуха, а как будто бы надел на себя шлем или каску или руками себе уши заткнул и слышишь голос внутри головы. Это воспаляются слуховые трубы, евстахиевы трубы. Это новое. То, чего не было", — сказал Зайцев в интервью порталу Ura.ru.
Врач рассказал, что первыми на проблемы со слухом при "омикроне" стали жаловаться поражённые инфекцией врачи. Зайцев уточнил, что многие работающие в красной зоне и находившиеся в контакте с пациентами жалуются на заложенность уха, ощущение оглушённости, ощущение вакуумности, "как будто перекатывается жидкость внутри уха". Другой врач-отоларинголог, Иван Лесков, подтвердил слова коллеги.
"Омикрон" может воздействовать на евстахиеву трубу. Не на ухо, но это приводит к постоянному или временному перекрытию евстахиевой трубы, накоплению жидкости в полости среднего уха, и, как следствие, к снижению слуха по кондуктивному типу, то есть нерв цел, а с ушами всё совсем нехорошо", — добавил собеседник агентства.
Ранее Лайф сообщал, что отоларинголог Зайцев рассказал об опасных последствиях "омикрона" для голоса. По словам врача, в группе риска находятся люди, которые от природы более восприимчивы и уязвимы к повреждению связок, а также пациенты с удалёнными миндалинами.
Комментариев: 0