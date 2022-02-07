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Мэрия Оттавы ввела режим ЧП в связи с массовыми протестами

В полиции заявляют, что у них недостаточно сил для противодействия митингующим. Число участков акций особо выросло в выходные, их счёт идёт на тысячи.

6 февраля, 22:17
<p><a href="https://twitter.com/OttawaPolice/status/1490398101072490496" target="_blank" rel="noopener noreferrer">© Twitter / OttawaPolice</a></p>

© Twitter / OttawaPolice

Власти канадской столицы Оттавы ввели в городе режим чрезвычайного положения из-за масштабных протестов дальнобойщиков, выступающих против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает телеканал CBC.

В администрации города заявили, что это решение "отражает серьёзную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями, и подчёркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти".

Как рассказывал Лайф, ранее мэр был вынужден признать, что власти столицы больше не контролируют ситуацию с протестами в городе. А глава столичной полиции заявил, что у него не хватает сотрудников для подавления акций дальнобойщиков. В выходные на митинги вышли примерно пять тысяч человек.

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Участники протестов требуют, чтобы на федеральном и региональных уровнях были отменены все ограничения, введённые для борьбы с пандемией коронавируса. Премьеру Джастину Трюдо вместе с семьёй даже пришлось покинуть столичную резиденцию. Он заявил, что в переговоры с митингующими вступать не собирается, поскольку считает их маргинальным меньшинством.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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