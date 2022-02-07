Мэрия Оттавы ввела режим ЧП в связи с массовыми протестами

Власти канадской столицы Оттавы ввели в городе режим чрезвычайного положения из-за масштабных протестов дальнобойщиков, выступающих против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает телеканал CBC.

В администрации города заявили, что это решение "отражает серьёзную опасность и угрозу безопасности жителей города, создаваемую продолжающимися демонстрациями, и подчёркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти".

The scene in downtown Ottawa just before 11 p.m.

Protesters have said post 8 p.m. they won’t honk. That’s not the case anywhere I walked between 10 p.m. and 11 p.m. tonight #convoy #ottawa #cdnpoli pic.twitter.com/AoQQWkB9Qx — Marieke Walsh (@MariekeWalsh) February 6, 2022

Как рассказывал Лайф, ранее мэр был вынужден признать, что власти столицы больше не контролируют ситуацию с протестами в городе. А глава столичной полиции заявил, что у него не хватает сотрудников для подавления акций дальнобойщиков. В выходные на митинги вышли примерно пять тысяч человек.