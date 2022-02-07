Утомительный вирус: Врач предсказал, как в конце концов будет проявляться ковид В процессе своей эволюции коронавирус уже изменился почти до неузнаваемости, и, по мнению доктора наук, его следующая метаморфоза станет финальной. 6 февраля, 21:40 Москва во время пандемии коронавируса CoViD-19. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Эволюция основных проявлений CoViD-19 в общей сложности будет состоять из четырёх стадий, считает доктор медицинских наук практикующий врач Антон Ершов. По его мнению, сейчас человечество находится в третьей фазе, но финальная, четвёртая — уже на пороге.

— Вначале это была пневмония тяжёлая, потом была кишечная форма инфекции, очень многие прошли через неё, сейчас это переходит в ОРВИ в связи с появлением "омикрона", а дальше это будет синдром хронической усталости. Это то, что я сейчас вижу у людей, болеющих "омикроном" второй раз. Они не переносят инфекцию как таковую, у них даже ни респираторных проявлений нет, ни насморка, ни боли в горле. Они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми. И многие будут сваливать это на постковидный синдром, а это не постковидный синдом — это повторное заражение "омикроном", — рассказал профессор в интервью Лайфу.

Он отметил, что похожей была история появления вируса герпеса в человеческой популяции: поначалу он вёл себя довольно агрессивно, однако в итоге превратился в нечто привычное и уже не доставляет особого беспокойства. Врач также рассказал, что многие его пациенты уже сейчас перестали узнавать коронавирус, они воспринимают штамм "омикрон" как нечто совершенно отличное от CoViD-19.

— Люди начали думать, что появился новый вирус. Это, конечно, забавно. Многие стали говорить: "Я ковидом болел, а "омикроном" ещё нет", — поделился медик.

Москва во время пандемии коронавируса CoViD-19. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Доктор наук подчеркнул, что уже переболевшим "омикроном" не стоит расслабляться и свободно контактировать с потенциально заражёнными, они могут очень скоро подхватить вирус повторно. Кроме того, даже после лёгкого заболевания коронавирусом может начаться постковидный синдром.

— Он у многих уже реализуется как синдром хронической усталости. Расхаживаемся долго, просыпаемся, быстро устаём, утомляемся, становимся раздражительными. Это не уникальное свойство коронавируса, а проявление недавно перенесённой любой вирусной инфекции, — объяснил Антон Ершов.

Ранее зарубежные врачи сообщили, что у переболевших "омикроном" после выздоровления начали появляться необычные жалобы, в частности боли в спине, пояснице, мышцах. Антон Ершов подчеркнул, что у своих пациентов он пока ничего подобного не наблюдает, хотя точно знает, что недавно у многих из них был именно "омикрон", это подтвердил генетический анализ. Впрочем, врач не исключает, что такие симптомы могут появиться после ковида.

— Боль в пояснице — это проявление синдрома интоксикации, это болят суставы. Многие подозревают, что это грыжа либо проблема с почками. Нет, в данном случае это токсины. В момент инфекции происходит интоксикация, а после заболевания просто бывает так, что ещё не все токсины вымылись из организма, — разъясняет профессор.

Он добавил, что есть ещё один очень важный орган, на который стоит обратить внимание и болеющим, и переболевшим CoViD-19.

— Наконец-то до людей дошло, что заболеют все. И в этом смысле сейчас играет очень большую роль эмоциональная составляющая ситуации. У людей на фоне панических настроений сгорает щитовидная железа. Это самый "эмоциональный" орган. Поэтому я всех всегда призываю сохранять спокойствие. Нужно внимательно относиться, но без паники, — заключил врач.

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